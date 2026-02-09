La renta real de los hogares ha aumentado en Europa desde la pandemia, pero el crecimiento no se reparte por igual: mientras el este del continente acelera, el norte se estanca y las diferencias de poder adquisitivo persisten.

Los europeos son cada vez más ricos. Desde la pandemia de la COVID-19, la renta real de los hogares ha aumentado en torno a un 7%. Pero si se mira el mapa con atención, uno se da cuenta de que no se trata de una comida compartida. Es una cena muy desigual.

Y ahora mismo, el este del continente está pidiendo segundos platos. Polonia, Rumanía, Hungría y Croacia se están dando un festín: sus ingresos reales han crecido entre un 15% y un 20% en sólo cinco años.

Mientras tanto, el norte está a dieta. Suecia, Finlandia y Dinamarca apenas han tocado su comida, estancadas en un crecimiento casi nulo. Incluso los grandes consumidores, como Alemania e Italia, se limitan a picotear en el plato. ¿A qué se debe esta diferencia? La renta real de los hogares es lo que realmente se puede tragar después de impuestos e inflación.

En el norte, los altos precios se comieron toda la comida. En el este, los salarios crecieron lo suficiente como para pagar la cuenta. Pero antes de sentir lástima por el oeste de Europa, recuerde: el tamaño de las raciones sigue siendo muy diferente.

Los ciudadanos de Luxemburgo y Alemania siguen teniendo los platos más grandes de Europa, con un poder adquisitivo casi cinco veces superior al de Bulgaria. Lo que nos lleva al ‘Índice del Aguacate’. En Luxemburgo, una hora de trabajo le da para un plato de guacamole tamaño fiesta. ¿En Bulgaria? Sólo un pequeño trocito.

Pero si no es un millennial estereotipado, que, como recordatorio amistoso, está en la treintena y probablemente tenga que hacerse pronto una colonoscopia, mejor elige un tomate. Porque, seamos sinceros, al menos los tomates de Sofía saben a tomate.