Solicitan a Vialidad Nacional y a Corredores Viales S.A de la no aplicación de los incrementos tarifarios

Impactos: 25

Se busca garantizar la participación ciudadana y la evaluación del servicio, antes de efectuar un

incremento que afectará nuevamente el bolsillo de usuarios.

La Defensoría del Pueblo realizó el pedido a Vialidad Nacional y a Corredores Viales S.A de la

no aplicación de los incrementos tarifarios previstos en la Resolución 2023-681 apn, hasta que

primero no se garantice una efectiva participación de las y los usuarios, al igual que el acceso a

la información veraz, completa y detallada, que evidencie dicho aumento.

Un informe realizado por la institución da cuenta que en el caso de los corredores viales

existentes en el Chaco, sobre todo en el tramo de la casilla de peaje del Puente Chaco-

Corrientes, puede observarse desde hace mucho tiempo el deterioro constante de la cinta

asfáltica, lo que pone en riesgo la circulación, como así también escasa iluminación, hechos

denunciados por los usuarios que lo padecen día a día. También para el caso de las rutas

concesionadas en la provincia del Chaco, se ha pedido que se detalle un plan de obras y

mejoras previstas para el mantenimiento de los tramos concesionados.

“Más allá de los valores de las actualizaciones, entendemos que el proceso para solicitar estos

incrementos es confuso y no solo no garantiza una efectiva participación ciudadana, sino que es

sumamente restrictivo. Además, es importante saber cómo es la traducción en términos de obras

o mejoramientos y los incrementos solicitados de forma detallada y precisa”, resaltaba el

Defensor del Pueblo Bernardo Voloj.

Importancia de la audiencia pública

Se recomienda a la Dirección Nacional de Vialidad, y por su intermedio a las demás autoridades,

que se modifique el procedimiento de participación ciudadana, previo a todo incremento tarifario,

utilizando el mecanismo de la audiencia pública. El sistema de audiencia pública es el medio

más idóneo para obtener una participación ciudadana acorde a los parámetros previstos en la

constitución nacional y el derecho convencional.

También se propone incorporar a su sitio web, información referente a costos, incrementos, plan

de obras, y demás información necesaria, a fin de no pasar por alto el derecho de los usuarios a

obtener información, buscando así bregar por el resguardo de los derechos de la comunidad.