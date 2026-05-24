Capacitación récord en Chaco: 45.000 docentes se forman con programas innovadores y alfabetización digital

Las propuestas, muchas de ellas vinculadas de manera específica y transversal a la alfabetización temprana, inicial y digital, la fluidez y comprensión lectora, reafirman el compromiso federal por la alfabetización asumido por el Gobierno provincial desde 2024.

Aprendo Leyendo

Uno de los trayectos que ya comienza a mostrar resultados positivos en las aulas es el programa “Aprendo Leyendo”, destinado a alrededor de 7.000 maestros del primer ciclo del nivel Primario. La capacitación, iniciada en febrero de 2025 junto a Intelexia, permitió mejoras en los aprendizajes y en la fluidez lectora de estudiantes de primer grado, quienes pasaron de leer, en promedio, de 16 a 36 palabras por minuto.

La propuesta pedagógica trabaja sobre conciencia fonológica, conocimiento de letras, fluidez lectora y comprensión de textos. Además, incluyó la distribución de más de 300.000 libros, materiales didácticos para las aulas y guías pedagógicas para docentes, sumando este año nuevos recursos destinados a primer grado.

Liderazgo e innovación educativa

Esta semana finalizó el Programa de Liderazgo e Innovación Educativa (PLIE), desarrollado junto a la Fundación Varkey, que involucró a equipos directivos y docentes de 200 escuelas secundarias. Estas instituciones se suman a otras 200 que ya habían transitado el trayecto durante 2025, consolidando un alcance total de 400 escuelas.

La capacitación se llevó adelante en sedes de Resistencia y Presidencia Roque Sáenz Peña, con el objetivo de fortalecer el liderazgo pedagógico y la capacidad de gestión institucional, promoviendo prácticas innovadoras orientadas a transformar la escuela secundaria.

Asimismo, el Ministerio también desarrolla junto a Varkey la capacitación en “Educación del Carácter”, destinada a docentes y equipos directivos de nivel Secundario de toda la provincia, con foco en el desarrollo socioemocional, el fortalecimiento de vínculos y la construcción de un clima escolar positivo.

Trayectorias educativas inclusivas

En paralelo, más de 7.000 docentes de Educación Especial comenzaron la capacitación “Neurocognición y Educación Especial: construyendo trayectorias educativas inclusivas”, orientada a promover estrategias pedagógicas que favorezcan una inclusión integral de estudiantes con discapacidad desde un enfoque basado en derechos y en el modelo social.

Comprensión lectora

En el marco del Plan Provincial de Alfabetización, más de 20.000 docentes de nivel Primario y Secundario participan de la propuesta “Comprensión de textos: procesos cognitivos y desafíos actuales”, destinada a fortalecer la enseñanza de la lectura como competencia transversal, incorporando herramientas científicas que permitan mejorar los aprendizajes y avanzar hacia una gestión pedagógica basada en evidencia.

Educación Física y alfabetización digital

En cuanto al área de Educación Física, más de 2.000 profesores de todos los niveles y modalidades participan de la capacitación “Ámbitos y dimensiones educativas”, orientada a fortalecer este espacio curricular como ámbito clave del aprendizaje integral.

Además, comenzó la capacitación específica en “Alfabetización Digital” destinada a docentes, directores y supervisores de Nivel Inicial, que cuenta con cerca de 5.000 inscriptos de toda la provincia.

La propuesta apunta al desarrollo de estrategias pedagógicas mediante el uso de Aulas Digitales Móviles (ADM), equipamiento entregado a los 231 jardines de infantes de la provincia para promover el uso pedagógico de las nuevas tecnologías desde edades tempranas.

Educación en contextos de encierro

Por otra parte, cerca de 3.000 docentes participan de la propuesta “Formación para la práctica en Contextos de Encierro: Docentes que transforman”, una iniciativa inédita orientada a fortalecer las prácticas educativas en estos ámbitos y garantizar el derecho a la educación.

La mayoría de las capacitaciones se desarrollan de manera virtual, con instancias sincrónicas y asincrónicas transmitidas en vivo a través del canal de YouTube de la plataforma Somos Futuro. Cada propuesta cuenta además con aulas virtuales en la plataforma educativa ELE y repositorios de materiales didácticos y bibliográficos que garantizan la continuidad pedagógica.

Asimismo, estas instancias formativas otorgan puntaje docente, permitiendo a los participantes avanzar en su carrera profesional conforme a lo establecido por el Estatuto del Docente.

De esta manera, el Ministerio de Educación continúa consolidando una política sostenida de formación docente, con propuestas innovadoras, específicas y de alcance masivo, garantizando oportunidades de desarrollo profesional para todos los educadores y promoviendo una educación más inclusiva, equitativa y de calidad en toda la provincia.