Sin Cavani y con dos sorpresas, la formación de Boca para el debut frente a Benfica

Boca arranca su camino en el Mundial de Clubes ni más ni menos que contra Benfica. El debut en un Hard Rock Stadium que promete estar colmado de hinchas xeneizes este lunes, desde las 19 de Argentina, también marcará el inicio del tercer ciclo de Miguel Ángel Russo en el club. Y el experimentado entrenador, que no contará con Ednson Cavani, ya tiene en mente la formación para soñar en el Grupo C, donde Bayern Múnich ya goleó a Auckland City.

La principal novedad cuando el conjunto de la Ribera salte a la cancha es que no estará el capitán. ¿El motivo? No llegó a recuperarse a tiempo del desgarro en el gemelo y, por precaución, Miguelo no lo arriesgará en el estreno. La intención es que pueda jugar la próxima fecha con Bayern Múnich (24 de junio).

Russo no paró un táctico ni confirmó el equipo en la conferencia de prensa previa al encuentro, pero ya hay algunas señales de acuerdo a los que se pudo observar de los entrenamientos semanales en la Barry University de Florida.

Una de las sorpresas será el ingreso de Ayrton Costa por Marcos Rojo, un movimiento fuerte de Russo, sobre todo si se tiene en cuenta que el ex-Independiente llegó unos días más tarde a los Estados Unidos por las demoras e incertidumbres que se produjeron en el trámite para conseguir la visa de ingreso al país norteamericano. ¿Su compañero? Nicolás Figal, que no juega oficialmente desde fines de 2024 por una operación en su tobillo izquierdo.

Las dudas en la formación de Boca pasan por el lateral derecho y el cuarto mediocampista. Tanto Luis Advíncula como Lucas Blondel se sumaron tarde al grupo en Estados Unidos después de la fecha FIFA y pelean por la banda. De todas formas, el peruano ganaría la pulseada.

El interrogante del volante por la izquierda pareciera estar resuelto. A priori, Russo analiza plantar un 4-4-2 flexible (puede convertirse en 4-2-3-1) que cargue bien los costados para llegar con profundidad y lastimar a Benfica. Aunque Malcom Braida, uno de los refuerzos de este mercado de pases junto a Marco Pellegrino, se postulaba como posibilidad, todo indica que iría Alan Velasco, sobre el que el entrenador deposita mucha confianza en recuperarlo futbolísticamente. Del otro lado estará Kevin Zenón.

A su vez, el doble cinco lo conformarán Ander Herrera, que no tuvo mucho rodaje en los últimos meses por lesiones musculares, y Rodrigo Battaglia, que se impuso a Milton Delgado en la consideración, pese a que se desempeñó bastante como defensor central en la época de Fernando Gago. En el frente de ataque, Miguel Merentiel -usará la cinta de capitán- es una fija y su acompañante, unos metros por detrás como enlace, sería Carlos Palacios, aunque Milton Giménez también cuenta con chances de jugar.

La probable formación de Boca vs. Benfica, por el Mundial de Clubes

Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Kevin Zenón, Ander Herrera, Rodrigo Battaglia, Alan Velasco; Carlos Palacios y Miguel Merentiel.

Los datos de Boca vs. Benfica, por el Mundial de Clubes

Hora: 19.

TV: Telefe y D Sports.

Árbitro: César Ramos.

Estadio: Hard Rock Stadium de Miami.

Fuente: TyCSports