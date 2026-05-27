Este miércoles continúa la entrega de módulos Ñacheq

La Subsecretaría de Políticas Sociales del Gobierno provincial informó el cronograma de entrega de módulos alimentarios correspondiente al miércoles 27 de mayo de 2026, en el marco del programa provincial Ñachec.

El operativo busca garantizar la asistencia directa a familias de distintos barrios del área metropolitana, fortaleciendo el acompañamiento social en territorio.

El cronograma previsto es el siguiente:

En Barranqueras , la entrega se realizará de 8:30 a 12, en la Capilla Inmaculado Corazón de María, destinada a vecinos de los barrios La Lomita y zonas aledañas.

, la entrega se realizará de 8:30 a 12, en la Capilla Inmaculado Corazón de María, destinada a vecinos de los barrios La Lomita y zonas aledañas. En Fontana , el operativo tendrá lugar de 8 a 12, en Sedronar, alcanzando a familias de los barrios Balastro I, Balastro II, Puerto Esperanza y San Pablo.

, el operativo tendrá lugar de 8 a 12, en Sedronar, alcanzando a familias de los barrios Balastro I, Balastro II, Puerto Esperanza y San Pablo. En Puerto Vilelas, la asistencia se concretará de 8:30 a 12, en el Centro de Jubilados, para vecinos de los barrios Forestación, Ex Ferrocarril, Chacra 287, 100 Viviendas, 40 Viviendas, 60 Viviendas, 32 Viviendas y Molinos.

Desde el área de Desarrollo Humano recordaron a los beneficiarios asistir con la documentación correspondiente y respetar los horarios establecidos, para una mejor organización de la entrega.