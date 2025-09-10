Silvana Schneider: «Nuestro objetivo es aliviar la carga del sector productivo, como lo hicimos al bajar impuestos»

La vicegobernadora y candidata a senadora por LLA, Silvana Schneider, y los demás candidatos a senadores y diputados nacionales, ofrecieron hoy una conferencia de prensa y mantuvieron una charla con jóvenes y dirigentes en Villa Ángela. Allí, se presentaron los candidatos y las propuestas, de cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre .

Schneider estuvo acompañada por los candidatos a senadores: Juan Cruz Godoy, Sebastián Lazzarini y Lorena Mercado; y a diputados nacionales: Rosario Goitía, Guillermo Agüero, Marcela Pibernus, David Serfaty y Patricia Valussi.

Schneider manifestó: «Estamos de cara a la gente, porque entendemos que esa es la forma de poder gestionar correctamente, reconociendo sus realidades para poder brindar las mejores respuestas». En ese sentido, aseguró: «Van a tener en mí a una legisladora que siempre estará acompañando a la gente. Desde el momento en que asumí como vicegobernadora lo vengo haciendo, junto al gobernador Leandro Zdero, para que al Chaco le vaya bien».

Afirmó que «si los chaqueños nos acompañan con su voto, mi rol en el Senado será trabajar con más fuerza por el interior, representando a la provincia con compromiso y buscando reducir las asimetrías entre Buenos Aires y el resto del país. Voy a trabajar para fortalecer una visión federal, porque es necesario. Es fundamental que todas las provincias trabajemos de manera conjunta, para que todos los argentinos tengan las mismas oportunidades».

«Vamos a seguir acompañando con firmeza al sector productivo y ahí es donde me van a encontrar. Junto al gobernador Zdero entendemos que Chaco va a salir adelante, y eso solo es posible de la mano del trabajo. Por eso, nuestro objetivo es aliviar la carga del sector productivo y acompañarlo en todo este proceso, como ya lo hemos hecho en provincia al bajar impuestos«, indicó.