El Gobierno tomó intervención ante el caso de presunto abuso policial en Villa Berthet

182055w850h478c.jpg

La Policía del Chaco informó que tomó conocimiento, a través de la viralización de un video, de un presunto caso de abuso policial en Villa Berthet, donde efectivos policiales agredieron a un joven.

Desde el Gobierno indicaron que «en un primer momento, el hecho no había sido denunciado ni informado a las autoridades policiales, y tampoco existían actuaciones judiciales. Sin embargo, en las últimas horas, el joven presuntamente agredido se presentó ante la Fiscalía de Investigación a cargo de la Dra. Gisela Oñuk».

La fiscal se inhibió del caso sin tomar medidas, por lo que la Fiscalía de Derechos Humanos quedó a cargo de la investigación. El joven fue examinado por personal médico, y se esperan los resultados del informe.

En ese marco, por orden del Jefe de Policía, Comisario General (R) Fernando Romero, la Dirección General de Seguridad Interior y la Dirección de Zona Interior Villa Ángela actuaron de oficio e informaron a la Fiscalía local, ya que no había una denuncia formal.

La persona presuntamente agredida fue localizada y se le pidió que realizara la denuncia. Al principio se negó, pero finalmente accedió tras la intervención de la autoridad judicial, que garantizó su seguridad y la de su familia para que pudiera declarar libremente.

Por otro lado, desde el Ministerio de Seguridad, a cargo de Hugo Matkovich, se ordenó al Órgano de Control Institucional (OCI) iniciar una investigación administrativa de oficio para determinar la fecha y hora del hecho, si los involucrados son efectivos policiales, y el grado de responsabilidad que pudiera corresponderles.

Más Noticias

182065w850h624c.jpg

Tragedia por la Ruta 11: un camión atropelló a un peatón

182050w790h1053c.jpg

Allanamiento en Resistencia: decomisaron cocaína, dinero y un arma en operativo policial

1447827w790h536c.jpg

Hallaron equipos de comunicación, droga y armas en búnker narco en Mocoreta

Te pueden interesar

182067w850h567c.jpg

El Municipio de Sáenz Peña reparó el sistema lumínico de la Autovía de Ruta 16

182065w850h624c.jpg

Tragedia por la Ruta 11: un camión atropelló a un peatón

9134w850h478c.jpg

Mundial 2026 y Messi: «Ya veremos que pasa», dijo Scaloni

9145w850h478c.jpg

Clasificados y repechaje: así está la lista para el Mundial 2026

182055w850h478c.jpg

El Gobierno tomó intervención ante el caso de presunto abuso policial en Villa Berthet