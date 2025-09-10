El Gobierno tomó intervención ante el caso de presunto abuso policial en Villa Berthet

La Policía del Chaco informó que tomó conocimiento, a través de la viralización de un video, de un presunto caso de abuso policial en Villa Berthet, donde efectivos policiales agredieron a un joven.

Desde el Gobierno indicaron que «en un primer momento, el hecho no había sido denunciado ni informado a las autoridades policiales, y tampoco existían actuaciones judiciales. Sin embargo, en las últimas horas, el joven presuntamente agredido se presentó ante la Fiscalía de Investigación a cargo de la Dra. Gisela Oñuk».

La fiscal se inhibió del caso sin tomar medidas, por lo que la Fiscalía de Derechos Humanos quedó a cargo de la investigación. El joven fue examinado por personal médico, y se esperan los resultados del informe.

En ese marco, por orden del Jefe de Policía, Comisario General (R) Fernando Romero, la Dirección General de Seguridad Interior y la Dirección de Zona Interior Villa Ángela actuaron de oficio e informaron a la Fiscalía local, ya que no había una denuncia formal.

La persona presuntamente agredida fue localizada y se le pidió que realizara la denuncia. Al principio se negó, pero finalmente accedió tras la intervención de la autoridad judicial, que garantizó su seguridad y la de su familia para que pudiera declarar libremente.

Por otro lado, desde el Ministerio de Seguridad, a cargo de Hugo Matkovich, se ordenó al Órgano de Control Institucional (OCI) iniciar una investigación administrativa de oficio para determinar la fecha y hora del hecho, si los involucrados son efectivos policiales, y el grado de responsabilidad que pudiera corresponderles.