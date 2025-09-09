Colonia Popular: compromiso con el cuidado urbano más allá de las condiciones climáticas

La Municipalidad de Colonia Popular, bajo la gestión de la intendenta Mariela Soto, continúa con las tareas de mantenimiento y mejora del pueblo, demostrando que el compromiso con la comunidad no se detiene, incluso cuando las condiciones climáticas presentan desafíos.

Durante la mañana, una intensa niebla cubrió la localidad, dificultando la visibilidad y generando un escenario poco habitual para los trabajadores municipales. Sin embargo, con la llegada del sol y mejores condiciones climáticas, se retomaron las actividades planificadas con normalidad.

Tareas esenciales para la comunidad

Entre las acciones más destacadas del día se encuentran:

🚛 Recolección de residuos: un servicio indispensable para mantener la limpieza y la salubridad del pueblo, realizado de manera constante y organizada.

🌱 Corte de pasto y mantenimiento de espacios verdes: contribuyendo al embellecimiento de la localidad y a la prevención de plagas, además de generar un entorno más saludable para los vecinos.

🔧 Otros trabajos complementarios: que se llevan adelante en distintas áreas del municipio para mejorar la infraestructura y la calidad de vida de los habitantes.

Estas tareas cotidianas, que muchas veces pueden pasar inadvertidas, son parte fundamental de la gestión municipal, garantizando un pueblo ordenado, limpio y en crecimiento.

El valor del trabajo diario

La intendenta Mariela Soto resaltó la importancia de estas acciones como parte del compromiso permanente de la Municipalidad con la comunidad. “El cuidado del espacio público no solo mejora la calidad de vida de los vecinos, sino que también refleja la identidad y el orgullo de nuestro pueblo”, expresó.

Una gestión cercana

Desde la municipalidad remarcan que el acompañamiento de los vecinos es clave para que estas tareas tengan un impacto aún mayor. La colaboración ciudadana, mediante el cuidado responsable de los espacios comunes y el respeto por los servicios municipales, fortalece el objetivo compartido de construir una Colonia Popular más limpia, ordenada y sustentable.

Con estas acciones, el municipio reafirma que el trabajo en equipo, la constancia y la planificación son pilares fundamentales para sostener el desarrollo local.