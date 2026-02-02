Senadores correntinos juegan su papel en el raid legislativo de Milei

Desde hoy, el Gobierno nacional inicia un raid legislativo con la idea de avanzar en el tratamiento de leyes que consideran fundamentales para las reformas estructurales que propone. En ese entramado, los senadores que representan al Gobierno de Corrientes jugarán un papel decisorio, teniendo en cuenta lo ajustado que parecen los números en el poroteo para la sesión propiamente dicha que se hará la semana venidera.

De acuerdo a la agenda legislativa una vez celebrada la apertura, en la semana se constituirán las comisiones para avanzar en el temario que tiene como punto más relevante la reforma laboral, el Régimen Penal Juvenil, cambios en la Ley de Glaciares y el acuerdo Mercosur-UE.

Otros temas incluyen la Ley de Ficha Limpia, el régimen de reiterancia y la posible reforma electoral (PASO).

Con esa agenda es que el ministro del Interior Diego Santilli desarrolla una gira por las provincias, sobre todo las que están gobernadas por dirigentes que ya acompañaron a Javier Milei en la aprobación acelerada del Presupuesto, el primero desde que asumió, que incluía artículos que recortan fondos para la asistencia a discapacitados y el financiamiento de las escuelas técnicas.

De eso se trató la visita que concretó el viernes Santilli al gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, que aprovechó el arribo del funcionario para dar a conocer su lista de necesidades que pasan por el reconocimiento, y más importante, el pago de las deudas que le reclaman al Estado nacional. Vale decirlo, desde las gestiones anteriores, lo que incluye a Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y se profundizó con la motosierra indiscriminada que aplicó Milei entre 2024 y 2025.

Para mostrar buena voluntad y fortalecer la promesa de cumplimiento de los compromisos asumidos, Santilli llegó a Corrientes con 3.000 millones de pesos de un ATN para asistir a los inundados de San Luis del Palmar, San Roque y otras localidades.

Valdés aprovechó la visita y reunió a sus equipos técnicos, encabezados por el ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini, que afinó el lápiz en los reclamos de las deudas que distintos organismos tienen con la provincia; una de las más importantes es la falta de compensación del déficit previsional, que la Nación debe aportar por compromisos asumidos por pactos fiscales anteriores, al ser el Instituto de Previsión Social, una de las cajas no transferidas a la Nación durante la gestión de Carlos Saúl Menem

Del encuentro participaron los tres senadores Eduardo Vischi, Gabriela Valenzuela y Carlos Mauricio Espínola, que ya votaron el presupuesto con la Libertad Avanza al final del año pasado, o sea tienen predisposición para votar leyes que van contra banderas históricas que los radicales solían defender cuando eran militantes de la Juventud Partidaria, como el recorte de fondos para los discapacitados y el sostenimiento de la educación pública.

Luego del encuentro, los gestos políticos fueron a favor de sostener el diálogo constructivo, y desde el Gobierno nacional ya no se muestran cerrados en modificar su proyecto de reforma laboral y sacar los polémicos artículos fiscales que representan desfinanciamiento para las arcas provinciales.

Además, la administración correntina tiene la esperanza de que la gestión libertaria destrabe los fondos para la obra de la autovía de ingreso a la capital; así como corredores viales sustanciales para la logística de los productores e industriales de la provincia y el MERCOSUR.

En cada reunión política se utiliza la promesa de poner en marcha las obras del segundo puente con Chaco, pero esta es una promesa de más difícil cumplimiento y en la provincia lo saben, porque en el presupuesto que los tres senadores ayudaron aprobar no hay fondos para tan importante infraestructura.

El otro pedido es un anhelo provincial de profundizar un plan urbanístico que se comenzó a implementar a finales de la gestión de Ricardo Colombi y la primera de Gustavo Valdés, acompañados por el entonces presidente Mauricio Macri, que incluye desarrollos inmobiliarios en predios federales, especialmente el ex Regimiento 9, un ejemplo de ese proyecto es el flamante complejo cultural, comercial y empresarial de La Unidad, levantada en la vieja cárcel a la vera de la bajada del puente.

Valenzuela adelanta tratamiento detallado de la reforma laboral

La senadora radical por Corrientes, Gabriela Valenzuela, declaró que el tratamiento del proyecto de reforma laboral se encuentra en una etapa de análisis detallado. Lo hizo en el contexto de diálogo con el Gobierno nacional y aseveró que «contar con los tres senadores dialogando y teniendo el mismo objetivo es un potencial enorme que tiene la provincia».

Además, agregó: «El proyecto que hoy nos está convocando en el Senado de la Nación es respecto a las obras que son necesarias para Corrientes y todas estas necesidades que demanda la provincia y los correntinos», afirmó, y dijo que percibe un cambio en la relación institucional. «Lo siento más sincero y más realista, a diferencia de años anteriores».

Vischi reconoce la obligación de coordinar con el Gobierno nacional

«Corrientes necesita obligatoriamente trabajar de manera coordinada con Nación», afirmó el senador nacional por Corrientes, Eduardo Vischi, al destacar que «somos una provincia con características estratégicas: tenemos vías navegables, ferrocarriles, rutas, fronteras con países del Mercosur. Necesitamos logística, energía y conectividad para sacar nuestra producción», remarcó Vischi. En ese sentido, valoró que «el Ministro haya escuchado con seriedad los planteos».

Señaló que la presencia del ministro Diego Santilli en Corrientes «demuestra una continuidad en el diálogo y la posibilidad de seguir trabajando en equipo» entre la Provincia y el Gobierno nacional. El legislador consideró que el hecho de que funcionarios nacionales visiten el interior del país es una señal política relevante».