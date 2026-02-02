Patadas, piñas, cuchillazos y un herido tras pelea en plaza de Itatí

Una vez más la violencia encarnizada en las calles de la localidad de Itatí, dejó como saldo un hombre herido en el medio de un confuso episodio que comenzó como un presunto «pase de factura», que siguió con insultos, corridas con machete en mano y una de tremenda paliza que dejó a un sujeto con lesiones en su rostro y todo su cuerpo. Ocurrió en la plaza principal, frente a la Basílica y a solo metros de la comisaría local. Pese a la intervención policial, no existen personas detenidas, tampoco una denuncia formal por el incidente. Todos los implicados tienen antecedentes penales y ya estuvieron presos, vinculados a causas federales.

El incidente ocurrió en horas de la madrugada del domingo, casi al finalizar los corsos locales, justo en medio de la plaza principal de Itatí, donde varias personas disfrutaban del espacio público. De improviso, un altercado entre varios sujetos llamó la atención de los presentes por su nivel de violencia, insultos y casi de inmediato choque físico.

AMENAZÓ Y AGREDIÓ A LA VÍCTIMA CON UN MACHETE EN PLENO PASEO PÚBLICO.

En medio de esa situación, algunos de los presentes filmaron lo que estaba sucediendo y se pudo ver cómo un grupo de sujetos arremetía contra otros, en particular uno de ellos de apellido Da Silva, según fue identificado por los testigos, quien emprende la huida de la zona, seguido por sus contrincantes, de apellido Noguera.

«Todos se conocen entre sí y ya hay problemas de vieja data entre los involucrados», relató a diario época uno de los testigos del incidente. Todo parece indicar que los Noguera, le recriminaron a Da Silva que un par de meses antes había herido a golpes a un menor de 17 años de esa familia.

«Lo corrieron a cascotazos y con machete en mano, hasta que lo alcanzaron en uno de los costados de la plaza. Le dieron una tremenda paliza a patadas y golpes de puño, a tal punto que lo dejaron semiinconsciente», relató otra de las testigos.

DA SILVA HOSPITALIZADO Y CON HUELLAS DE LA PALIZA.

De inmediato, aparecieron dos móviles policiales y varios efectivos que terminaron disipando a los contendientes. Trasladaron a Da Silva hasta el hospital con heridas cortantes en el rostro y varias contusiones en todo el cuerpo. Al parecer no hubo denuncia formal al respecto y para la Policía se trató de un ajuste de cuenta entre los involucrados.

«Ambos involucrados estuvieron detenidos, por causas federales referentes al narcotráfico. Todo el tiempo están generando este tipo de incidentes, pero acá el tema es bastante personal», explicaron fuentes allegadas al caso. El hecho en sí, no deja de ser de extrema gravedad. La comisaría local continua con las diligencias judiciales al respecto, a la espera de que la justicia imparta las directivas para continuar o archivar el incidente.