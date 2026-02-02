Resistencia: Villa Libertad pone en marcha su temporada 2026 con todas las categorías y fuerte presencia competitiva

Las actividades comenzarán el 2 de febrero, con entrenamientos organizados por edades y niveles, permitiendo un seguimiento personalizado de cada jugador. Los horarios fueron planificados para garantizar un desarrollo progresivo y acorde a cada etapa formativa.

El Club Villa Libertad dio a conocer oficialmente el inicio de su temporada deportiva 2026, que comenzará el 2 de febrero, con actividades para todas las categorías, desde escuelita (4 y 5 años) hasta U17, reafirmando su compromiso con la formación deportiva, social y humana de niños y adolescentes.

La institución continúa consolidándose como un club abierto a toda la familia, con un proyecto integral que combina enseñanza, valores y competencia, respaldado por un cuerpo técnico de primer nivel, considerado entre los mejores del nordeste argentino.

En ese sentido, el entrenador y referente del club, José Valant, destacó la importancia del trabajo sostenido que viene realizando la institución: “Arrancamos una nueva temporada con muchísimas ganas y energía. Villa Libertad es un club pensado para todos los chicos, donde priorizamos la formación desde las edades más tempranas, no solo en lo deportivo sino también en lo humano”, expresó.

Valant remarcó el valor del orden y la planificación dentro del club:

“Tenemos horarios amplios porque trabajamos con muchas categorías. Eso habla del crecimiento del club y del interés de las familias. Todo está organizado para que los chicos entrenen cómodos y en un ambiente sano”.

Durante la temporada 2026, el Club Villa Libertad tendrá una destacada participación en competencias oficiales. Las categorías U11 y U13 formarán parte de los torneos de la ABR, mientras que el club también dirá presente en el torneo departamental, fortaleciendo su presencia en el ámbito competitivo regional.

“Competir es fundamental para el crecimiento de los chicos. Nos gusta que tengan experiencias, que aprendan a jugar en equipo, a ganar y a perder. Siempre desde el respeto y el esfuerzo”, señaló Valant.

Villa Libertad continúa apostando a un modelo de club social y deportivo, donde las familias cumplen un rol central. El acompañamiento de padres y madres, sumado al trabajo de los entrenadores, genera un entorno de contención y pertenencia. “Queremos que las familias se sientan parte del club. Villa Libertad es un lugar de encuentro, de valores y de crecimiento. Ese es nuestro mayor orgullo”, concluyó el entrenador.

Con una estructura sólida, un proyecto claro y una fuerte identidad, el Club Villa Libertad inicia una nueva temporada reafirmando su objetivo principal: formar personas a través del deporte, con pasión, compromiso y toda la energía puesta en el futuro.

DÍAS Y HORARIOS

Escuelita (4 y 5 años)

Martes: 16 a 17 hs

Jueves: 16 a 17 hs

Mosquitos (6 y 7 años)

Martes: 17 a 18 hs

Jueves: 17 a 18 hs

Pre Mini (8 y 9 años)

Lunes: 17 a 18 hs

Martes: 18 a 19 hs

Jueves: 18 a 19 hs

Mini (10 y 11 años)

Martes: 19 a 20 hs

Miércoles: 17 a 18 hs

Jueves: 19 a 20 hs

U13 (12 y 13 años)

Martes: 20 a 21 hs

Jueves: 20 a 21 hs

Viernes: 19 a 20 hs

U15 y U17 (14 a 17 años)

Lunes: 19 a 20 hs

Miércoles: 19 a 20 hs

Viernes: 17 a 18 hs