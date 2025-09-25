Secuestraron varios ejemplares por pesca ilegal en Puerto Vilelas

182670w850h515c.jpg

Efectivos de la Brigada Operativa Ambiental realizaron este miércoles recorridas de control en los parajes Isla Soto, El Naranjito, Bajo Méndez y El Laurelito, en Puerto Vilelas.

Durante el operativo, el personal procedió al secuestro de varios ejemplares de peces, entre ellos patíes, además de mallas y redes de distintos tamaños, junto con un bote.

Los secuestros se dieron en el marco por infracciones a las Leyes especiales que regulan la Práctica de la Pesca.

Más Noticias

182662w850h476c.jpg

Ante la ONU, Milei exigió la liberación del gendarme argentino detenido en Venezuela

WhatsApp Image 2025-09-24 at 21.02.41 (1)

Detuvieron en Barranqueras a un joven acusado de robo: vecinos lo redujeron y la policía recuperó $230 mil

WhatsApp Image 2025-09-24 at 21.03.44 (1)

Allanamiento en Colonia Unidas: secuestran carne bovina, armas y herramientas en causa por abigeato

Te pueden interesar

179944w850h566c.jpg

La actividad económica subió 2,9% interanual en julio

182670w850h515c.jpg

Secuestraron varios ejemplares por pesca ilegal en Puerto Vilelas

182675w850h479c.jpg

Uncaus: contundente respaldo a Oestman y García Solá en las elecciones del Consejo Superior

182662w850h476c.jpg

Ante la ONU, Milei exigió la liberación del gendarme argentino detenido en Venezuela

553318010_18093028303741336_4097121154280784793_n

Eva Perón se consolida como destino turístico para jubilados: un grupo de Resistencia disfrutó de un día inolvidable