La actividad económica subió 2,9% interanual en julio

La actividad económica registró en julio una mejora del 2,9% respecto del mismo mes del año pasado, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Se trata del décimo mes consecutivo con suba interanual, aunque en el último mes fue mucho más moderada que en los anteriores.

En tanto, en la comparación mensual, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró una caída de 0,1% respecto del mes anterior, en lo que fue su tercera caída consecutiva en términos mensuales, aunque suavizó el deterioro respecto de los dos meses previos.

Asimismo, en lo que va del año, el EMAE acumula una suba del 5,6% respecto del mismo período del año pasado.

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, SECTOR POR SECTOR

Con relación a igual mes de 2024, once de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en julio, entre los que se destacan Intermediación financiera (23,2% ia) y Explotación de minas y canteras (13,4% ia).

La actividad de Intermediación financiera (23,2% ia) fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Explotación de minas y canteras (13,4% ia).

Por su parte, cuatro sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destaca Pesca (-85,7% ia), que junto con Industria manufacturera (-1,8% ia) le restan 0,80 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE.