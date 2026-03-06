Secuestran más de 90 kilos de carne en allanamientos por abigeato

La Policía del Chaco secuestró este viernes una importante cantidad de carne, durante dos allanamientos realizados en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña , en el marco de una causa por supuesto abigeato.

Los procedimientos fueron llevados adelante por la División Operaciones Rurales de Machagai, por orden del Juzgado de Garantías de Presidencia Roque Sáenz Peña.

El primero se llevó a cabo en una vivienda del barrio Sarmiento de la termal, donde los efectivos secuestraron más de 90 kilogramos de carne vacuna en distintos cortes, entre ellos carne molida, milanesas, costillar, menudencias y otros trozados.

El veterinario policial que intervino en el lugar determinó que la carne no era apta para consumo humano.

Además, se secuestró una camioneta Toyota Hilux blanca que se encontraba estacionada en la vía pública y presentaba manchas de sangre en la caja, lo que podría vincularla con el hecho investigado.

En tanto, el segundo allanamiento se realizó en un domicilio del paraje Bajo Hondo, también en Sáenz Peña, aunque en ese lugar el resultado fue negativo.