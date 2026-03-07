Mercado Pago baja cargos por ventas en Chaco y el gobierno provincial lo celebró

Mercado Pago anunció que bajará los cargos por ventas en Chaco debido a la decisión del Gobierno de Chaco de avanzar en una reducción de Ingresos Brutos, que entró en vigencia este año .

En 2025, la alícuota de Ingresos Brutos pasó de 3.5% a 3.2%, y este año la baja pasó de 3.2% a 2.9%. De esta forma, Chaco se convirtió en una de las provincias con la menor alícuota de Ingresos Brutos para ventas minoristas.

La billetera virtual señaló a un usuario: «Desde Mercado Pago diferenciamos los cargos por vender en cada provincia, según el impacto de sus impuestos locales. De esta manera, trasladamos el aumento en aquellas provincias que suben sus impuestos, y bajamos los cargos en aquellas en las que los impuestos son menores«.

«Debido a la reciente baja del impuesto a los Ingresos Brutos en Chaco, donde está registrado tu domicilio, desde el 6 de marzo tus cargos bajarán», indicó la billetera virtual.

Desde el gobierno provincial destacaron este noticia en su cuenta de Instagram. «Fuimos los primeros del país en hacerlo», expresaron sobre la baja del impuesto.