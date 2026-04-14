Elevan a juicio la causa por la muerte de Milagros Machuca: “Es un paso, pero falta justicia”

La causa por la muerte de Milagros Machuca dio un paso clave en las últimas horas con la confirmación de su elevación a juicio, según informó su padre, Leonardo Machuca, desde las inmediaciones de la Fiscalía en Resistencia.

El hecho, ocurrido hace poco más de un año en la intersección de Franklin y Colón, había generado una fuerte conmoción social. Desde entonces, la familia de la joven sostiene un reclamo activo para que el caso no quede impune.

“Es una pizca de alegría, pero esto no ha terminado”, expresó Machuca, al tiempo que remarcó que aún resta definir la fecha de inicio del juicio oral.

Dos imputadas y pruebas clave

De acuerdo a lo detallado, la causa cuenta con dos personas imputadas:

Una por homicidio culposo con abandono de persona , considerada la acusación más grave.

, considerada la acusación más grave. Otra por conducción imprudente.

El juez de Garantías interviniente resolvió la elevación a juicio tras evaluar un conjunto de 39 pruebas que comprometerían a las acusadas.

El abandono posterior al siniestro es uno de los puntos centrales de la acusación. “No fue un simple accidente, hubo abandono y eso agrava todo”, sostuvo el padre de la víctima.

Reclamo por una “Ley Milagros”

La familia impulsa además una iniciativa para endurecer las penas en este tipo de casos, bajo el nombre de “Ley Milagros”.

El objetivo es generar un precedente que sancione con mayor severidad a quienes protagonizan siniestros viales y abandonan a las víctimas. “Esto tiene que marcar un antes y un después”, afirmó Machuca.

Una lucha que continúa

A más de un año de la tragedia, la familia reconoce que aún no ha podido completar el proceso de duelo. Sin embargo, continúa activa en la búsqueda de justicia mediante marchas, campañas de concientización y actividades culturales.

En ese marco, anunciaron la realización de un festival musical en homenaje a la joven, quien también se destacaba como artista.

Mientras se aguarda la fijación de la fecha de juicio, la causa avanza en una instancia clave. Para la familia, el objetivo es claro: que el caso de Milagros no sea uno más y contribuya a generar cambios en materia de seguridad vial y responsabilidad penal.