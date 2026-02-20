SECHEEP avanza con el plan de recuperación del alumbrado público en Resistencia

La empresa energética provincial SECHEEP continúa desarrollando el Plan de Recuperación del Alumbrado Público en la ciudad de Resistencia, con recientes intervenciones en Villa Río Negro y en el cuadrante sur del macrocentro.

El presidente de la compañía, José Bistoletti, destacó que la recuperación y el mantenimiento del sistema de iluminación forman parte de una de las metas centrales impulsadas por el gobernador Leandro Zdero.

Los trabajos incluyen el recambio de luminarias, el tendido de nuevas líneas y la instalación de distintos elementos eléctricos como fotocélulas, contactores, jirafas, postes, llaves y tableros de control. El objetivo es normalizar sectores que contaban con iluminación deficiente o directamente inexistente, fortaleciendo la seguridad y la visibilidad en la vía pública.

Durante esta semana, las tareas se concentraron en distintos puntos de Villa Río Negro, incluyendo plazoletas, la avenida Sabín y los alrededores del centro comunitario y la escuela del barrio. También se realizaron intervenciones en el cuadrante del macrocentro comprendido por las avenidas Alberdi, Castelli, Las Heras y Rodríguez Peña.

Desde el área operativa informaron que, en lo que va del año, se ejecutaron trabajos en los barrios Güiraldes, Llaponagat, Villa Libertad, Central Norte, Otech, UOM, Santa Clara, San Buenaventura del Monte Alto, Provincias Unidas, Santa Catalina, Brisas del Norte, Villa del Carmen y Villa Chica, entre otros sectores.

Además, el plan incluyó intervenciones en arterias clave como las avenidas San Martín, Castelli, Lonardi, Urquiza, Belgrano, Malvinas Argentinas y Nicolás Rojas Acosta, así como en zonas estratégicas como el acceso al aeropuerto, el sector ubicado detrás del Curne y áreas de las localidades de Isla del Cerrito y Colonia Benítez.

Finalmente, desde la empresa señalaron que estas tareas se desarrollan de manera coordinada con el municipio capitalino e incluyen, además de la reparación y reposición de luminarias, la poda y limpieza de líneas y artefactos, la reparación de conexiones eléctricas y la instalación de nuevos puntos de luz en avenidas y zonas de alto tránsito.