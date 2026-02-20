Resistencia: investigan el ataque a balazos contra un domicilio de la zona sur

Efectivos de la Comisaría Séptima de Resistencia intervinieron este viernes en un domicilio ubicado sobre calle Gabriel Carrasco al 2900, en la zona sur de la ciudad, tras recibir una denuncia por daños materiales ocasionados en una propiedad privada.

Según informaron fuentes policiales, el hecho fue reportado por una mujer de 57 años, quien manifestó que durante la mañana escuchó varios ruidos de impactos en el frente de su vivienda. Como consecuencia, se produjo la rotura de los cristales de una de las ventanas. Posteriormente, al inspeccionar la mampostería del inmueble, se constataron daños compatibles con el impacto de proyectiles, además del hallazgo de restos metálicos en el interior del domicilio.

Durante el procedimiento, el personal policial realizó tareas de relevamiento en la zona y procedió al secuestro de cuatro vainas servidas encontradas sobre la calzada, las cuales fueron remitidas a la Justicia para la realización de las pericias balísticas correspondientes. A pesar de la gravedad del episodio, no se registraron personas lesionadas.

En la causa interviene la Fiscalía a cargo de la doctora Ana González de Pacce, que dispuso la participación del Gabinete Científico del Poder Judicial y el análisis de las cámaras de seguridad del sector con el objetivo de esclarecer lo sucedido e identificar al presunto autor del ataque. La investigación continúa en curso.