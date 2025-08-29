Se viene un fin de semana con condiciones del tiempo variable en Resistencia y alrededores

resize_1635764585

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Resistencia y alrededores anticipa un fin de semana con condiciones variables que marcarán un cierre de agosto con matices de invierno y un inicio de septiembre con inestabilidad.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hoy será la jornada más estable, con cielo despejado durante el día y temperaturas que oscilarán entre los 13°Cde mínima y los 25°C.

Se espera además la presencia de viento moderado del sector norte, lo que contribuirá a una tarde agradable, ideal para actividades al aire libre, especialmente en un contexto donde se transitan los últimos días de la temporada invernal.

A partir de mañana, el cielo comenzará a mostrar un cambio en las condiciones: permanecerá mayormente nublado, con temperaturas que irán de los 15°C a los 23°C grados. Durante la mañana, la visibilidad podría verse reducida por neblinas, aunque no se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada. El viento se presentará con intensidad variable, proveniente del noreste, y las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora. Esto hará que la sensación térmica sea un tanto más alta de lo que marcan los termómetros, en una jornada donde que comenzará a tornarse más inestable.

Para el domingo 31, el pronóstico señala la probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas, especialmente hacia la tarde y noche. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C y los 22°C, mientras que los vientos, reforzarán la presencia de aire más fresco.

A pesar de este panorama, el inicio del fin de semana largo ofrecerá una ventana favorable. Tanto viernes como sábado, con matices, permitirán disfrutar de actividades al aire libre en plazas, parques y espacios recreativos, antes de que la inestabilidad se instale con mayor fuerza el domingo.

