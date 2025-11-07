Se viene la segunda edición de «Chaco Vibra», con Los Nocheros y Los Alonsitos

Este viernes, en la Peña Nativa Martín Fierro, se realizó el lanzamiento oficial de la segunda edición del Festival Chaco Vibra, que se realizará del 21 al 23 de noviembre, en el Parque 2 de Febrero, con más de 100 artistas locales, más con la presentación de Los Nocheros, Iván Ríos y Los Alonsitos.

La conferencia de prensa contó con la presencia del presidente del Instituto de Cultura del Chaco, Mario Zorrilla, y la presidente del Instituto de Turismo, Verónica Mazzarolli, quienes remarcaron que el gran encuentro folclórico promueve la identidad cultural, potencia el turismo y genera empleo en la industria creativa y gastronómica de la provincia.

Desde el Gobierno destacaron que cuenta con el financiamiento del CFI para su realización.

Chaco Vibra reunirá a más de 500 artistas y técnicos locales, junto a 150 emprendedores y gastronómicos, consolidándose como un motor de empleo y desarrollo para la economía cultural. La grilla contará con más de 100 artistas folclóricos del Chaco, además de figuras nacionales como Los Alonsitos, Iván Ruiz, Los Nocheros, entre otros.

ENTRADAS

El ingreso al predio será gratuito, con la posibilidad de ingresar con silletas y conservadoras.

Quienes prefieran una experiencia más cómoda podrán adquirir entradas para el sector platea, que incluirá sillas, baños y servicio de cantina.

Valor: $10.000 por jornada

Venta online: www.nordestetickets.com

Boletería Teatro Guido Miranda: miércoles a sábado de 17 a 21 hs.