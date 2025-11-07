Se viene un fin de semana fresco y sin lluvias en la región

159679w850h520c.jpg

El Servicio Meteorológico Nacional dispuso el cese del alerta por tormentas fuertes, y anuncia tiempo mejorando y fresco para este fin de semana, en Resistencia y alrededores, con nubosidad variable y sin precipitaciones, y con temperaturas mínimas de 13 grados y máximas en torno a los 25.

Así, para este sábado se prevé cielo mayormente nublado y vientos leves del sur rotando al este, con un piso térmico de 13 grados y un techo de 23.

En tanto, para el domingo se espera neblinas matinales y cielo parcialmente nublado, con vientos leves del este. La temperatura oscilará entre 13 grados de mínima y 26 de máxima.

Por último, para el lunes, el SMN pronostica tiempo bueno, con cielo algo nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde-noche, y ascenso de temperatura, con una mínima de 14 grados y una máxima de 29.

