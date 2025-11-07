Matkovich destacó los últimos operativos antinarcos, con más de 42 kilos de droga secuestrados

El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, destacó este viernes, en conferencia de prensa, los procedimientos realizados este jueves por la Policía del Chaco, que desarticuló puntos de venta de droga, interceptó cargamentos, con un saldo del secuestro de más de 42 kilogramos de estupefacientes y la detención de una decena de personas.

«La provincia es tierra hostil para los narcos», afirmó el funcionario, quien remarcó que «este Plan de Seguridad avanza con el objetivo claro de cuidar a los chaqueños de este flagelo».

Así, Matkovich detalló los operativos:

En la Zona Terminal de Resistencia : en un procedimiento de máxima tensión, se interceptó una camioneta Toyota Hilux con cuatro hombres. Tras registrar el rodado, se encontraron 9,6 kilogramos de cocaína distribuidos en nueve panes.

: en un procedimiento de máxima tensión, se interceptó una camioneta Toyota Hilux con cuatro hombres. Tras registrar el rodado, se encontraron 9,6 kilogramos de cocaína distribuidos en nueve panes. En el Barrio El Changuito de Resistencia : efectivos de la Comisaría Quinta detectaron una maniobra sospechosa que terminó con el secuestro de 3,168 kilos de cocaína y la detención de un individuo.

: efectivos de la Comisaría Quinta detectaron una maniobra sospechosa que terminó con el secuestro de 3,168 kilos de cocaína y la detención de un individuo. En Juan José Castelli: de manerasimultánea, personal de la División Antinarcóticos interceptó a dos hombres oriundos de Miraflores que transportaban 30 kilogramos de marihuana en bolsas tipo arpillera, uno de ellos con identificación de la Guardia Whasek.

Desde el Gobierno señalaron que los procedimientos fueron supervisados por el jefe de Policía, Fernando Javier Romero, el subjefe Victoriano Silva, la subsecretaria de Lucha contra el Narcotráfico, Analía Ramírez; el director Ejecutivo del CeAC Cristian Durand, como parte de la lucha frontal contra las drogas.

«Chaco ahora es tierra hostil para los narcos», aseguró Romero, mientras que Matkovich afirmó que «cada día se les va a hacer más difícil a los narcos pasar droga por nuestra provincia».