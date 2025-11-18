Se definieron los cruces de los octavos de final: Boca recibirá a Talleres y River visitará a Racing

Este lunes se cerró la última fecha del Torneo Clausura y se confirmaron los ocho cruces de octavos de final en la instancia de eliminación directa. Además, se determinaron los clasificados a las Copas Libertadores y Sudamericana vía Tabla Anual, mientras que el descenso ya estaba confirmado después de que San Martín de San Juan y Godoy Cruz de Mendoza perdieran la categoría.

Las miradas estuvieron en los tres partidos que se disputaron en primer turno, donde se jugaron los pasajes a octavos en la Zona B. Belgrano, Defensa y Justicia y Huracán llegaron al final con 19 puntos y necesitan ganar sí o sí para pasar de ronda, aunque el primero tenía ventaja sobre el resto por tener mejor diferencia de gol.

Finalmente, Belgrano igualó 0-0 con Unión de Santa Fe y no pudo acceder a los octavos de final, mientras que el Tatengue avanzó como segundo en su zona, superando por diferencia de gol a Racing, que deberá jugar ante River los octavos de final.

Huracán, por su parte, igualó con Barracas Central y también se quedó afuera no solo de los playoffs sino también de la zona de Copa Sudamericana. El Guapo, en tanto, jugará los octavos del clausura, por el momento permanece fuera del torneo continental, aunque con una chance de ingresar. Este resultado benefició a Estudiantes de La Plata, que se clasificó como octavo a la siguiente instancia.

El último partido del primer turno, Halcón cayó 2-0 ante Independiente Rivadavia y quedó eliminado.