Intensa búsqueda de un menor que desapareció en aguas del Paraná

El hecho se registró alrededor de las 16:09, cuando un pescador de apellido González, de 35 años, alertó a las autoridades tras observar que un menor ingresó al río y no volvió a salir. Según relató, intentó rescatarlo saltando al agua e incluso logró sujetarlo de la mano, pero la corriente lo arrastró y no pudo mantener el agarre.

Minutos más tarde llegó al lugar la madre del adolescente desaparecido, quien confirmó que las prendas halladas en la costa pertenecían a su hijo de 15 años. La mujer informó que el joven estaba jugando en la orilla junto a dos amigos cuando decidió quitarse parte de la ropa e ingresar al río Paraná.

Personal de Prefectura Naval Argentina trabaja en la zona con una moto de agua. Las tareas de búsqueda continúan y se mantienen las diligencias de rigor.

La denuncia quedó registrada como Emergencias/Menor Desaparecido en la Comisaría Decimoquinta, con intervención del personal policial a cargo del móvil C-517.