Schneider En Machagai: “Hoy Tenemos Un Hospital Saneado, Con 5 Ambulancias Y En Crecimiento Para La Región”

”Ni un paso atrás, seguimos fortaleciendo el sistema sanitario. Ratificamos este rumbo, iniciado en 2023, de corregir lo que estaba mal, de seguir mejorando la calidad de vida de los chaqueños y NO volver al pasado de Capitanich que tanto daño nos hizo”- manifestó Silvana Schneider.

Este jueves, la vicegobernadora y candidata a Senadora por La Libertad Avanza (LLA) Silvana Schneider, junto al subsecretario de Salud Marcelo Ojeda, estuvo en el Hospital “Dr. Andrés Díaz y Pereiro” de Machagai, donde verificaron avances en la gestión y dialogaron con personal y autoridades de la institución.

ANTES: 1 AMBULANCIA, AHORA HAY 5

Schneider, destacó que el nosocomio se encuentra “totalmente saneado en materia de deudas”, actualmente cuenta con 5 ambulancias en funcionamiento –cuando al inicio de la gestión había solo 1– y que se incorporaron cámaras de seguridad gracias a la administración eficiente del hospital. “Estamos contentos, porque vemos los logros. Felicitamos a las autoridades y a los trabajadores por el esfuerzo, la vocación y el amor que ponen aquí en cada paso que dan”, expresó, augurando también que antes de fin de año se concrete la adquisición de un nuevo equipo de rayos, indispensable para la atención de Machagai y la región.

Por su parte, la directora del hospital, María de los Ángeles Oflaherty, agradeció la presencia y el acompañamiento permanente del Gobierno provincial: “Esto solo se logra trabajando en equipo. Siempre están al pie del cañón cada vez que se lo necesita”.

En tanto, el subsecretario Ojeda reafirmó la premisa del gobernador Leandro Zdero de “estar cerca de la gente con gestión”, resaltando el trabajo conjunto del equipo de Salud provincial.

Por último, el encargado de movilidad del hospital, Rolando Budiño, subrayó las mejoras en el parque automotor: “Estamos muy agradecidos porque arrancamos con una sola ambulancia en malas condiciones y hoy tenemos cinco listas para salir a la ruta”- finalizó.