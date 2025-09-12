Carlos Salom: “Hay que frenar la violencia en hospitales y escuelas; el respeto no se negocia”

El diputado provincial y médico chaqueño presentó un proyecto para endurecer las sanciones a quienes agredan a personal de salud. También habló de política, deporte y de los desafíos que enfrenta la provincia.

En un extenso diálogo con Radio Provincia, el diputado provincial Carlos Salom, médico con más de cuatro décadas de trayectoria en el sistema público chaqueño, se mostró preocupado por el creciente clima de violencia que padecen médicos, enfermeros y docentes. “Nunca he visto la agresividad y la violencia que hoy se vive en hospitales y escuelas. Antes los educadores eran respetados; hoy hay familias que terminan golpeando a docentes, enfermeros o médicos”, lamentó.

Un proyecto de ley para sancionar agresiones

Ante esa realidad, Salom impulsa en la Legislatura una modificación del Código de Faltas de la provincia para endurecer las penas a quienes agredan a trabajadores de la salud.

“La idea es catalogar estos hechos como agresión según su gravedad y aumentar no solo los arrestos, sino también las multas. El bolsillo es una víscera muy sensible”, argumentó.

El proyecto también propone que los agresores realicen tareas comunitarias en centros de salud, para que comprendan de primera mano el trabajo que allí se realiza. “Desde el médico hasta el camillero, todos están expuestos. Y cuando un trabajador sufre una agresión, no solo la víctima directa se ve afectada: se resiente todo el servicio”, explicó.

El legislador reconoció que, si bien hay casos de personal que no trata bien a los pacientes, “eso no justifica la violencia”. Y subrayó que muchas veces las agresiones provienen de acompañantes “alcoholizados o bajo el efecto de sustancias”.

Seguridad en el Perrando y diálogo político

Salom destacó la reciente decisión del gobierno provincial de instalar un servicio especial de comisaría y un sistema de vigilancia con cámaras en el hospital Perrando: “Hoy hay un control pormenorizado. Pero la agresividad inesperada sigue ocurriendo y debemos actuar”.

Confió en que su iniciativa obtendrá respaldo: “Soy un hombre de diálogo, trabajo de hormiga y personalizo las gestiones. El 70% de los proyectos que presenté fueron aprobados en año y medio”.

Sin embargo, describió un clima parlamentario “enrarecido”: “Hay sobreactuaciones, discusiones bizantinas y un proselitismo que entorpece el trabajo. Incluso cuesta acordar el orden del día. Las comisiones son claves para enriquecer las leyes y no siempre funcionan como deberían”.

Deporte y adultos mayores: el Newcomb

Además de médico y legislador, Salom es deportista, aunque actualmente lesionado. Contó que impulsa un anteproyecto para reconocer al Newcomb —un deporte similar al vóley, practicado por adultos mayores— como disciplina oficial en la provincia. “Queremos darle un marco legal, sin camisetas partidarias. Es una actividad que crece en Sáenz Peña y otras localidades”, señaló.

Apoyo al gobierno de Zdero

El diputado valoró el rumbo de la gestión de Leandro Zdero, gobernador del Chaco: “Logró ordenar la provincia y pacificar la sociedad. Puso presos a los gerentes de la pobreza y trabaja sin retroceso contra el narcotráfico”.

Resaltó también “la apertura política” del mandatario, que integró a distintos sectores, incluso de la oposición, y la “generosidad” de postular a la vicegobernadora Silvana Schneider como candidata a senadora nacional: “Es una vicegobernadora hiperactiva y muy querida. Será una fuerte voz en el Senado”.

Educación, cláusula gatillo y futuro político

En el Día del Maestro, Salom reivindicó el compromiso del gobierno con la continuidad del ciclo lectivo y aclaró que la cláusula gatillo salarial “no está muerta”, sino “pausada” hasta que la provincia termine de saldar deudas heredadas de gestiones anteriores. “El objetivo es mantener las clases sin paros, con la currícula cumplida”, remarcó.

Finalmente, el legislador se mostró optimista de cara a los próximos desafíos: “El Poder Legislativo es el ámbito de representación más genuina de la sociedad. Espero que estemos a la altura para dejar atrás el desorden y la corrupción del pasado y consolidar el cambio que la gente eligió”.