Sarmiento Mereció Más Que El Empate Ante El Puntero Atlético Rafaela

En un encuentro válido por la 13ra. fecha de la Zona 4 del Torneo Federal “A”, jugado en el estadio Centenario, Sarmiento no pudo doblegar a un ordenado Atlético Rafaela e igualó sin goles en la tarde de este sábado. El partido, discreto y con escaso peligro en los arcos, tuvo al Decano como dominador aunque el local no pudo (o no supo) aprovechar sus chances ante un pálido líder que mostró mucho orden pero nada en ataque.

Lo positivo para Sarmiento es que desde que es dirigido por Marioni aún no conoce la derrota. Más allá de eso, al analizar lo visto en el campo cuando juega en casa, está dejando pasar oportunidades de sumar de a 3 para alejarse de la zona de abajo y meterse en la pelea por la clasificación.

La próxima semana, el Decano visitará a Sol de América de Formosa, en un duelo clave en la lucha de abajo de la tabla de posiciones.

EL PARTIDO

El primer tiempo fue parejo. Ambos propusieron poco y con escasas llegadas de peligro. Sarmiento tuvo tramos de buen juego, con Moreno y “Toto” González como estandartes principales atacando por el sector derecho, desde donde se arrimó al arco defendido por Bilbao.

La más clara del local fue con Niz quien tras gambetear en el área rival no pudo definir bien y el balón se fue por arriba del travesaño. Después, hubo un par de remate de media distancia aunque ambos se fueron desviados.

En otra más, el equipo de Marioni, que neutralizó muy bien los circuitos de juego de la «Crema», desaprovechó una chance clara desde los pies de Gabi Moreno, antes de que culmine el primer tiempo.

Ya en el complemento, la tónica fue la misma. Sarmiento fue protagonista y dueño del juego, pero sin ser agresivo a la hora de atacar. Atlético replegó sus íneas y estuvo expectante para golpear de contraataque.

Promediando el complemento, una enorme apilada de Moreno por derecha terminó con un pase a Niz, pero el remate de este rozó el horizontal visitante.

En los últimos minutos, el ingreso de Hernán González, jugador que llegó para ser el centrodelantero del equipo, buscó inquietar a la defensa de los santafesinos, aunque con poco resultado positivo.

La última jugada de la tarde/noche evidenció que la taba no estuvo del lado del Decano. Un tiro libre ejecutado por Toto González, rozó en la barrera y dejó descolocado e indefenso al arquero visitante, pero el grito de gol que se anticipó en las tribunas quedó en nada por el esférico se fue rozando el palo derecho.

Fue empate 0 a 0 entre Sarmiento y Atlético Rafaela. Lo positivo: buen juego asociado y una defensa sólida ante uno de los punteros de la zona. La mala, la faltande goles que permita ganar partidos que en el trámite son siempre merecidos para el Aurirrojo.

Síntesis

SARMIENTO 0 : Germán Yacaruso; Ezequiel Gnemmi, Brian Berlo y Renzo Arzamendia; Ezequiel Niz, Gabriel Moreno, Pablo Martínez, Rodrigo Giménez y Carlos Di Pietro; Gonzalo González y Max Pared. DT: Roberto Marioni.

ATLÉTICO RAFAELA 0: Emanuel Bilbao; Matías Martínez, Héctor Fernández, Nicolás Utrera y Enzo Wuattier; Juan Martín Capurro, Damiano Jaime, Tadeo Marchori y Walter Pastorelli; Lucas Albertengo y Agustín Alfano. DT: Iván Juarez.

Cambios: 15ST Jorge Marquez, Ciro Lineker y Matías Castro por Lucas Albertengo, Agustín Alfano y Tadeo Marchiori (AR), 20ST Tomas Baca por Pablo Martínez (S), 29ST Gonzalo Torres por Walter Pastorelli (AR), 31ST Hernán González y Rodrigo Montenegro por Max Pared y Leonel Niz (S), 37ST Franco Domínguez y Cristian Almirón por Carlos Di Pietro y Renzo Arzamendia (S), 40ST Juan Fuyana por Matías Martínez (AR).

Árbitro: Fernando Rekers. Asistentes: Marcos Guzmán y Cristian Herrera. Cuarto árbitro: Pablo Ramírez . Cancha : Estadio Centenario