Fontana: aprehendieron a un hombre que tenía una “tumbera” en su poder

Un hombre de 38 años fue aprehendido este lunes por la tarde en la ciudad de Fontana, luego de ser sorprendido portando un arma de fabricación casera tipo “tumbera”, en el marco de un operativo policial realizado tras reiteradas denuncias.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 17 horas, en la Chacra 38, sobre un camino rural del barrio Balastro II, y estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Primera de Fontana, con apoyo del Servicio Externo.

La intervención se originó a partir de denuncias por acoso, hostigamiento y desorden, radicadas por una mujer de 35 años. Tras tareas investigativas y recorridas preventivas en distintos sectores, los agentes lograron localizar al sospechoso.

Al advertir la presencia policial, el individuo intentó darse a la fuga, internándose en una zona boscosa y arrojándose a una laguna. Los efectivos ingresaron al lugar y, tras hacer uso de la fuerza pública en la medida necesaria, lograron reducirlo cuando ya se encontraba en la orilla.

Durante la identificación, los uniformados hallaron entre sus prendas un arma casera tipo “tumbera”, la cual contenía en uno de sus caños un cartucho calibre 12 sin percutar, procediéndose al secuestro del arma y la munición.

El aprehendido fue examinado por el médico policial en turno y posteriormente trasladado a la dependencia policial.

Consultada la Magistratura interviniente, se dispuso que el hombre sea notificado de su aprehensión por infracción al artículo 68° del Código de Faltas, y por infracción al artículo 41°, quedando a disposición de la Justicia.