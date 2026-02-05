Detuvieron a un sujeto que intentó pasar cocaína entre sus ropas a un preso

Llevó prendas de vestir a su familiar detenido, los agentes descubrieron que escondió 10 envoltorios con estupefacientes.

Anoche, los efectivos de la Comisaría Primera de Resistencia recibían alimentos y víveres para los internos, alrededor de las 22 se presentó un hombre de 36 años que trajo ropa para su familiar.

Como de rutina los efectivos revisaron al detalle cada prenda, y descubrieron varios bultos entre las costuras de un pantalón, ante esta anormalidad verificaron de qué se trataba. Al realizar la apertura de las costuras descubrieron que eran envoltorios de pequeño tamaño con una sustancia blanca, se solicitó la colaboración de los antinarcóticos para establecer su procedencia.

Arribaron los agentes de la División Microtráfico y luego de la prueba de narcotest descubrieron que se trataba de cocaína con el peso de 1.7 gramos, labraron acta de secuestro de los diez envoltorios.

El hombre de 36 años fue notificado de su situación legal por Supuesta Infracción a la Ley de Estupefacientes N° 23737 a disposición de la Fiscalía Antidrogas en turno