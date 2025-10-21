Javier Martínez convocó a “defender lo construido” y pidió acompañar a Fuerza Patria en las legislativas

El intendente de Margarita Belén, Javier Martínez, y referente provincial de Fuerza Patria, exhortó a la militancia y a la ciudadanía a redoblar el compromiso en la recta final de la campaña rumbo a las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre.

En un mensaje dirigido a los vecinos, Martínez planteó la importancia de definir el rumbo político del país y de la provincia.

“Este 26 de octubre tenemos que decidir si apoyamos a un modelo de exclusión, de empobrecimiento y de destrucción donde unos pocos se benefician pero nuestro pueblo sufre; o si defendemos el Estado y todo lo que desde el municipio de Margarita Belén venimos sosteniendo en deporte, en cultura, en servicios, en salud, en seguridad y en bienestar de nuestra comunidad”, afirmó.

El jefe comunal remarcó la gestión desarrollada en su localidad y convocó a “defender lo hecho entre todos”.

“Como intendente, como líder de nuestra comunidad y como responsable de conducir los destinos de nuestro pueblo, te pido que defiendas lo que hicimos y hacemos juntos. Te pido que votes a Fuerza Patria como la única alternativa para ponerle un freno al gobierno de Milei”, expresó Martínez.

Finalmente, el dirigente peronista subrayó la necesidad de expresar en las urnas un mensaje claro ante las políticas nacionales.

“Cada voto vale. Cuento con vos para, juntos, decirle basta Milei, empezar a cambiar el rumbo y soñar nuevamente con un futuro mejor. Muchas gracias”, concluyó.

Considerado uno de los intendentes más activos en la reconstrucción del nuevo peronismo chaqueño, Martínez busca consolidar a Fuerza Patria como un espacio con proyección territorial y una alternativa de gobierno frente al oficialismo provincial y nacional.