Misión regional en Barcelona: Chaco presente en la feria líder de tecnología urbana

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero junto a su par de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, en el marco de la agenda que lleva adelante el Norte Grande, acompañaron la Smart City Expo World Congress 2025 que se desarrolla en Barcelona. Además, estuvieron acompañados por intendentes y empresarios argentinos.

Ambos mandatarios formaron parte del stand Argentina, donde se presentaron proyectos y oportunidades de desarrollo vinculados a la modernización urbana, la innovación y la tecnología aplicada a los servicios públicos.

La feria internacional es considerada la más importante del mundo en materia de ciudades inteligentes, y reúne a gobiernos y compañías de los cinco continentes para promover soluciones sostenibles, movilidad eficiente, digitalización y mejores sistemas de gestión para la vida urbana.

En ese marco, el gobernador Zdero destacó la representación regional y el rol del Norte Grande en esta agenda global: «Estamos gestionando inversiones y cooperación tecnológica para que nuestras ciudades avancen hacia un futuro más moderno, seguro e inclusivo», afirmó.

Zamora, en la misma línea, remarcó la importancia de la integración provincial para potenciar el desarrollo del norte argentino en materia de infraestructura urbana e innovación.