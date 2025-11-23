SAMEEP REALIZÓ TRABAJOS CLAVES PARA REFORZAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL DEPARTAMENTO BERMEJO

En Las Palmas, las cuadrillas de la empresa concretaron el reemplazo de la bomba de la toma de río, que había sufrido una falla mecánica, días atrás. Esta acción permitirá reforzar la distribución y mejorar la presión en todo el sistema que abastece a las localidades de la zona.

“Nuestro objetivo es optimizar el servicio de agua potable en el interior provincial, especialmente ante la proximidad de la temporada de verano. Estas acciones son posibles gracias al apoyo del gobernador Leandro Zdero y al trabajo del Directorio encabezado por Nicolás Diez”, señaló el gerente general de Sameep, Ing. Edgardo Altamirano.

Sameep ejecutó una serie de intervenciones esenciales para garantizar y optimizar el abastecimiento de agua potable en el Departamento Bermejo con el acompañamiento de Vialidad Provincial —que aportó maquinarias— y de los municipios de la zona, a quienes se agradece su permanente acompañamiento.

Finalizados los trabajos, se normalizó el bombeo para La Leonesa, Las Palmas, General Vedia y los parajes San Carlos y Naranjito.

Las tareas estuvieron a cargo del personal de La Leonesa y del taller de Zona I, con el apoyo logístico de Vialidad Provincial y el acompañamiento de los municipios.

“Estas intervenciones serán de vital importancia para el abastecimiento de agua en todo el Departamento, permitiendo mejorar el servicio en calidad y cantidad”, afirmó el coordinador de Zona I, Jonathan Roa.