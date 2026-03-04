Saifert destacó el rol de la mujer y repasó la gestión municipal en Pampa del Infierno

La intendenta de Pampa del Infierno, Glenda Saifert, confirmó que la localidad será sede del acto provincial por el Día Internacional de la Mujer y, además, realizó un balance del trabajo municipal en infraestructura, desarrollo social, educación y provisión de agua.

En el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Saifert señaló que Pampa del Infierno tendrá “el privilegio y el placer” de albergar el acto central junto al Ministerio de Gobierno y la Subsecretaría de Género de la provincia. Durante la jornada se distinguirá a la Mujer Destacada del Año y se rendirá homenaje a mujeres de distintos ámbitos como el educativo, judicial, sanitario, rural y empresarial.

Fuerte presencia femenina en la gestión

La jefa comunal remarcó que desde el inicio de su gestión en 2019 imprimió una impronta con fuerte participación femenina en el gabinete municipal. “La gran mayoría de los cargos de decisión están integrados por mujeres”, afirmó, al tiempo que valoró la mirada “ordenada y comprometida” que aportan en la administración diaria.

En ese sentido, agradeció el trabajo de cada integrante del equipo y destacó el acompañamiento de los vecinos que, con el pago de sus impuestos, permiten sostener obras con recursos propios.

Obras y servicios con fondos municipales

Saifert informó que el municipio ejecuta trabajos de bacheo en la calle Antártida Argentina, uno de los principales accesos de la ciudad, con mano de obra y financiamiento propio. Además, continúan tareas habituales como desmalezado, recolección de residuos, arreglo y ripiado de calles.

Desde el área social, se atienden demandas vinculadas a turnos médicos, asesoramiento ante situaciones de violencia, trámites de ANSES y asistencia a familias vulnerables. También se realiza un relevamiento para garantizar que la ayuda social llegue sin intermediarios.

Apoyo a la educación

De cara al inicio del ciclo lectivo, la intendenta aseguró que el municipio colabora con todas las escuelas urbanas y rurales en tareas de limpieza, desmalezado, provisión de agua, reparaciones eléctricas y de albañilería.

Asimismo, destacó la entrega de guardapolvos, mochilas y útiles escolares a hijos de empleados municipales del programa PAM y a niños de escasos recursos, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Humano, para garantizar igualdad de oportunidades.

Agua potable y expectativa por el acueducto

En materia hídrica, Saifert explicó que actualmente se distribuyen entre 600 y 700 mil litros diarios de agua en la localidad y la zona rural mediante acarreo domiciliario. La ciudad aún no cuenta con acueducto propio y depende del sistema de perforaciones del acueducto Loro Blanco, en trabajo conjunto con la empresa provincial.

La intendenta manifestó su expectativa ante el avance del nuevo tramo del acueducto anunciado por el gobernador Leandro Zdero, que —según indicó— registra un 27% de ejecución. “Será un antes y un después para Pampa del Infierno”, sostuvo.

Desarrollo productivo y ruralidad

Saifert señaló que el municipio mantiene un vínculo directo con empresarios interesados en radicarse en la ciudad, ofreciendo acompañamiento y herramientas para fortalecer el perfil productivo de la zona.

También destacó el trabajo en la ruralidad con entrega de semillas, ponedoras y asistencia a productores, así como el sostenimiento de comedores comunitarios durante todo el verano y el funcionamiento del natatorio municipal como espacio de recreación y enseñanza de natación para niños.

Mensaje por el Día de la Mujer

Finalmente, Saifert envió un mensaje a las mujeres en su día: “No debemos bajar los brazos nunca. Es una jornada de conmemoración por la lucha de muchas mujeres por sus derechos y debemos seguir trabajando juntas para transformar la realidad de nuestros lugares”.

El acto provincial se realizará el próximo domingo en Pampa del Infierno y convocará a representantes de toda la provincia.