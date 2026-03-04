El Gobierno provincial lanzó la convocatoria 2026 del Programa de Empresas de Base Tecnológica
El Gobierno del Chaco presentó oficialmente la convocatoria 2026 del programa Empresas de Base Tecnológica (EBT), una iniciativa destinada a promover la creación y el desarrollo de emprendimientos con base científica y tecnológica en la provincia.
El lanzamiento se realizó en el Salón Obligado de la Casa de Gobierno y estuvo encabezado por la presidenta del Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICCTI), Delfina Veiravé, junto al vicepresidente Alejandro Gorodner, el vocal Pablo Staszewski y el presidente del Polo IT Chaco, Facundo Beltrán.
La convocatoria permanecerá abierta desde el 2 hasta el 30 de marzo y las postulaciones deberán realizarse a través de la plataforma Tu Gobierno Digital.
Durante la presentación, Veiravé destacó que el programa busca transformar ideas innovadoras en emprendimientos concretos, impulsando la aplicación de tecnología e innovación en el sector productivo provincial. “Apuntamos a consolidar empresas con potencial de crecimiento, generar empleo de calidad y abrir nuevas oportunidades para quienes desean desarrollar sus propios proyectos”, expresó.
El programa está orientado a equipos que se encuentren en etapa inicial de desarrollo y contempla un proceso de preincubación de 12 meses, durante el cual los proyectos recibirán capacitaciones, mentorías, asistencia técnica y acompañamiento de incubadoras públicas y privadas.
En el marco de esta convocatoria se otorgarán Aportes No Reembolsables (ANR) de cinco millones de pesos por proyecto seleccionado, mientras que las incubadoras que acompañen técnicamente a las iniciativas recibirán un financiamiento de un millón y medio de pesos por cada emprendimiento preincubado.
El objetivo es que los equipos avancen en la construcción de un Producto Mínimo Viable (MVP) y en la elaboración de un modelo de negocio sólido, con asesoramiento en aspectos comerciales, legales y tecnológicos.
Desde el ICCTI informaron que podrán participar emprendedores radicados en la provincia del Chaco, ya sean estudiantes universitarios, docentes o personas con iniciativas innovadoras que puedan transformarse en productos o servicios comercializables.
Para conocer los requisitos y condiciones de postulación, los interesados pueden consultar el sitio oficial del organismo o sus redes institucionales, donde se encuentran disponibles los instructivos y formularios correspondientes.