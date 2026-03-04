FECHACO presentó “El Ascenso”, un programa de capacitación para fortalecer pymes chaqueñas

El presidente de la Federación Económica del Chaco (FECHACO), Alfredo González, encabezó una conferencia de prensa en la que se lanzó el programa “El Ascenso”, una propuesta de formación destinada a pequeñas y medianas empresas de la provincia.

La iniciativa se desarrolla en conjunto con la consultora MateriaVis y el Banco Galicia, que aportará una beca equivalente al 50% del costo total del programa para las firmas que resulten seleccionadas.

Capacitación intensiva durante 10 meses

“El Ascenso” tendrá una duración de diez meses y apunta a brindar herramientas estratégicas para mejorar la gestión, la competitividad y la performance empresarial en un contexto económico complejo.

González destacó que la propuesta no se limita a Resistencia, sino que está abierta a pymes de toda la provincia. “Es una oportunidad muy importante, no solamente en lo económico, sino también por el nivel de capacitación que van a recibir las empresas”, remarcó.

El dirigente empresario subrayó además la relación de trabajo sostenida entre FECHACO, la Cámara de Comercio de Resistencia y MateriaVis, firma que viene desarrollando programas similares en distintas provincias del país como Neuquén, Buenos Aires y Tucumán.

Innovación y fortalecimiento del entramado pyme

Por su parte, el CEO de MateriaVis, Manuel Esbar, explicó que el programa está diseñado para acompañar a las pymes en procesos de innovación, mejora productiva y adaptación a los nuevos escenarios de mercado.

Según se indicó, la capacitación abordará estrategias para optimizar la producción, fortalecer la gestión interna y ampliar la proyección comercial, tanto en el mercado interno como en el exterior.

Desde FECHACO señalaron que este tipo de iniciativas forman parte de una agenda de fortalecimiento del sector privado, en articulación con entidades nacionales como CAME, con el objetivo de brindar herramientas concretas ante las dificultades del consumo y los desafíos estructurales que atraviesa el empresariado argentino.

La inscripción al programa se realizará en los próximos días a través de los canales institucionales de la Federación y las cámaras adheridas.