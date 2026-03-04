Sáenz Peña: un niño de dos años fue hallado muerto en una cuneta

Un niño de dos años fue encontrado sin vida este miércoles por la siesta, en una cuneta con agua en el barrio San Cayetano de Presidencia Roque Sáenz Peña, en un hecho que causa conmoción a toda la comunidad de la localidad termal.

El episodio se conoció alrededor de las 14.30, cuando un llamado alertó a los servicios de emergencia sobre un menor descompensado en la vía pública.

Según los primeros datos, el pequeño fue rescatado por vecinos y trasladado de inmediato al Centro de Salud del barrio Néstor Kirchner, donde los profesionales confirmaron que había ingresado sin signos vitales.

De acuerdo con el informe preliminar del médico policial, la causa de muerte sería asfixia. No obstante, el fiscal interviniente, César Collado, dispuso que el cuerpo sea trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia y así determinar con precisión la causa y el momento del deceso.

La causa fue iniciada bajo la carátula de «muerte dudosa», y en las próximas horas se tomarán declaraciones testimoniales a los familiares y se aguardarán los resultados forenses para avanzar en la investigación.