Llegaron las primeras dosis antigripales al Chaco

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud del Chaco, informó que arribaron a la provincia las primeras dosis de vacunas antigripales correspondientes a la campaña 2026.

La provincia se convierte en una de las primeras jurisdicciones del país en contar con este insumo esencial para fortalecer las estrategias de prevención frente a enfermedades respiratorias estacionales.

El lote inicial de vacunas fue recibido y depositado en el Centro de Almacenamiento Masivo de Resistencia para iniciar el proceso de distribución hacia las regiones sanitarias que integran el sistema provincial de salud.

El operativo logístico contempla una distribución planificada y equitativa de las dosis, teniendo en cuenta el número de habitantes de cada localidad y las necesidades sanitarias de cada zona. De esta manera, se busca garantizar que las vacunas lleguen a hospitales, centros de salud y puestos sanitarios en todo el territorio provincial, asegurando el acceso de la población en tiempo oportuno.

Desde la cartera sanitaria provincial destacaron que esta primera entrega permitirá comenzar con la organización de la campaña anual de vacunación antigripal, una de las principales herramientas para reducir complicaciones asociados a la gripe, especialmente en los grupos de riesgo.

Asimismo, remarcaron que el objetivo es reforzar el sistema de prevención y continuar ampliando la cobertura de inmunización en toda la provincia, acercando las dosis a cada comunidad y fortaleciendo la red de atención primaria de la salud.

En los próximos días se informará el cronograma de distribución y el inicio de la aplicación de las vacunas en los distintos establecimientos sanitarios, priorizando como cada año a personal de salud, personas mayores, embarazadas, niños pequeños y personas con factores de riesgo.

Con esta nueva entrega, el Chaco vuelve a posicionarse a la vanguardia en materia de prevención sanitaria, consolidando políticas públicas destinadas a proteger la salud de la población y a anticiparse a la temporada de mayor circulación de virus respiratorios.