Sáenz Peña: un hombre vendía revisiones técnicas vehiculares falsas en la terminal

El sábado por la noche, personal del servicio 911 recibió información acerca de un hombre que se encontraba vendiendo revisiones técnicas vehiculares falsificadas en la terminal de ómnibus de Resistencia.

Por esto, personal externo de la policía, junto a la Subsecretaría de Seguridad Vial, montaron un operativo de vigilancia discreto, quedando a la espera de la aparición del sospechoso.

Cerca de las 20:30, el falsificador, de 19 años, llegó a la escena a bordo de una motocicleta Yamaha Crypton y fue interceptado minutos después de su llegada al lugar.

Tras revisarlo, los oficiales encontraron un total de seis revisiones técnicas vehiculares destinadas a ser utilizadas en automóviles, un acoplado y un camión. Del mismo modo, la motocicleta y el celular del hombre fueron secuestrados por el protocolo de cadena de custodia para realizar las pericias correspondientes.

La fiscalía en turno ordenó que el adulterador sea arrestado por infracción al Artículo 292 del Código Penal Argentino, que condena la falsificación de documentación.