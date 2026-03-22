Más derechos para las familias: entregaron 50 títulos y avanzan nuevas soluciones habitacionales en Sáenz Peña

En Presidencia Roque Sáenz Peña, el gobernador Leandro Zdero encabezó una jornada centrada en el acceso a la vivienda y la regularización dominial, donde se entregaron 50 títulos de propiedad a familias de la ciudad y se firmó un convenio para la ejecución de nuevas soluciones habitacionales.

Durante la actividad, el mandatario provincial participó de la rúbrica de un acuerdo entre el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) y el municipio local, representado por el intendente Bruno Cipolini. El convenio prevé la construcción de 20 soluciones habitacionales destinadas a familias en situación de vulnerabilidad.

Además, el plan contempla la reubicación de otras 20 familias que actualmente viven en zonas de riesgo cercanas a infraestructuras ferroviarias, una problemática histórica en distintos sectores de la ciudad.

Según lo establecido, el IPDUV aportará los materiales y la supervisión técnica, mientras que el municipio estará a cargo de la ejecución de las obras y la administración de la mano de obra. El acuerdo tendrá una vigencia de 180 días o hasta la finalización de las viviendas.

En paralelo, se concretó la entrega de 50 títulos de propiedad, una medida que busca brindar seguridad jurídica a los beneficiarios. En algunos casos, las familias accedieron a la titularidad de sus terrenos luego de casi 40 años de espera.

Durante el acto, Zdero destacó que en los primeros dos años de gestión ya se superaron los 5.000 títulos de propiedad entregados en la provincia. “La verdadera tranquilidad es contar con el título de propiedad”, expresó el gobernador.

Por su parte, el presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea, subrayó la importancia de avanzar en la regularización dominial y señaló que se trata de “devolverle la dignidad a quienes esperaron tanto tiempo”.

A su turno, Cipolini remarcó el impacto social de estas políticas y afirmó que la entrega de títulos representa “un paso importante para muchas familias”, al tiempo que fortalece la proyección a futuro de la comunidad.

De la actividad también participó la senadora Silvana Schneider, junto a legisladores provinciales de la ciudad.

El Gobierno provincial aseguró que continuará impulsando políticas públicas orientadas a reducir el déficit habitacional y avanzar en la regularización de tierras en todo el territorio chaqueño.