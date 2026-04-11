Sáenz Peña: secuestran prendas y un arma blanca por el crimen de Hugo Ibarrola

La investigación por el homicidio de Hugo Alejandro Ibarrola, el hombre de 72 años hallado sin vida en Sáenz Peña, registró nuevos avances tras una serie de allanamientos realizados este viernes, en el barrio La Madrid.

El operativo fue llevado adelante por personal de la División Investigaciones Complejas Interior, bajo supervisión de la Fiscalía N° 1, en el marco de la causa caratulada como «supuesto homicidio».

Durante los procedimientos, que se concretaron en dos domicilios de la zona, los agentes lograron secuestrar elementos considerados de interés para el esclarecimiento del hecho.

En una vivienda ubicada sobre calle 9, entre 12 y 14, incautaron una remera con manchas compatibles con sangre, que pertenecería a uno de los jóvenes ya detenidos, además de un teléfono celular que será sometido a pericias.

En tanto, en otro domicilio, situado sobre calle 7, los efectivos secuestraron un pantalón de jean con manchas similares y un cuchillo de cocina de aproximadamente 18 centímetros de hoja, que podría estar vinculado al ataque.

Además, una mujer que reside en uno de los inmuebles fue notificada de las actuaciones, aunque permanece en libertad.

Por disposición del fiscal interviniente, todos los elementos fueron preservados para las pericias correspondientes, mientras la investigación continúa para determinar con precisión la mecánica del crimen y la responsabilidad de los detenidos.