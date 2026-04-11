Alertan por falta de combustible y vuelos cancelados en Europa si sigue la guerra en Medio Oriente

La asociación de aeropuertos europeos, ACI Europe, señaló en un comunicado este viernes que, si el Estrecho de Ormuz sigue bloqueado, y por ende la circulación libre del petróleo y querosén, ocasionará serios problemas para el tránsito aéreo europeo en las próximas semanas .

«Si el tránsito por el estrecho de Ormuz no se reanuda de forma significativa y constante en las próximas tres semanas, la escasez sistémica de combustible para aviones se convertirá en una realidad para la UE», indicó el organismo en la carta.

Por otra parte pero en el mismo sentido, el director general de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol, sostuvo que el mundo se encuentra ante «la crisis energética más grave de la historia».

Birol alertó sobre el riesgo de una crisis alimentaria global, posibles faltantes de fertilizantes (casi el 30% del comercio mundial de estos insumos atraviesa Ormuz) y escasez de combustible para aviación.

«Si la producción mundial de diésel y querosén no se recupera pronto, la situación podría volverse crítica para algunos países europeos en mayo», afirmó el director de la AIE.