Leiva impulsa proyectos para fortalecer la causa Malvinas desde el Congreso

El diputado nacional Aldo Leiva, referente de Unión por la Patria, dio a conocer una serie de iniciativas legislativas impulsadas en el Congreso vinculadas a la Guerra de Malvinas y la reafirmación de la soberanía argentina.

A una semana de una fecha significativa para el país, el excombatiente remarcó la importancia de sostener la causa desde distintos ámbitos: la educación, la cultura y la política.

Educación obligatoria sobre Malvinas

Uno de los principales proyectos es la creación de un Seminario Educativo Nacional Obligatorio sobre la Cuestión Malvinas (Expediente 0586-D-2026).

La iniciativa propone incorporar en todos los niveles del sistema educativo contenidos vinculados a la historia, el marco jurídico y la memoria de los caídos. Además, contempla la capacitación obligatoria para funcionarios públicos, con el objetivo de reforzar el conocimiento y la conciencia sobre la causa.

Reconocimiento al Manifiesto Malvinas

Leiva también presentó un proyecto para declarar de interés parlamentario el Manifiesto Malvinas (Expediente 7176-D-2025), leído el 3 de junio de 2025 en el Cementerio de Darwin.

El documento reafirma la soberanía argentina sobre las islas y espacios marítimos, denuncia la ocupación británica iniciada en 1833 y promueve una salida diplomática basada en el derecho internacional.

Cultura y memoria

En la misma línea, el legislador impulsó una declaración de interés parlamentario para destacar la labor del artista Alejandro Pereyra (Expediente 0343-D-2026), quien interpretó el Himno Nacional Argentino con su bandoneón en las Islas Malvinas.

Un enfoque integral

Las iniciativas reflejan un abordaje que busca sostener la causa Malvinas desde múltiples frentes. Según planteó Leiva, se trata de mantener viva la memoria y proyectarla hacia las nuevas generaciones, consolidando una política de Estado que trascienda gestiones.

En ese sentido, el diputado remarcó que el compromiso con Malvinas no debe limitarse a lo simbólico, sino traducirse en acciones concretas que fortalezcan su presencia en la agenda pública.