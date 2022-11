Sáenz Peña : Padres y docentes preocupados por los hechos delictivos y vandálicos que sufre la Escuela Nº354

Impactos: 143

Graciela Aguilar, directora de la Escuela N° 354 comentó la situación en que se encuentra el establecimiento luego de haber sido víctima de varios robos. “Se robaron los sanitarios, un escritorio, numerosos elementos que son de estudio para los chicos. La situación es inaudita, incomprensible e insostenible”, señaló.

Comentó la directora que luego del robo en los sanitarios, Infraestructura de la Provincia repuso dichos elementos, pero nuevamente ingresaron al establecimiento y rompieron todos los candados de la escuela,” ingresaron a la dirección, se llevaron parlantes, no tenemos netboook para los niños porque se robaron todas, no hay nada, no sabemos de qué manera resguardar las cosas de la escuela”.

Otro hecho de vandalismo que sufrió la escuela tiene que ver con los baños, ya que los delincuentes rompieron las mochilas de los inodoros y los sanitarios no se pueden usar.

Por los constantes robos se realizaron las denuncias correspondientes, la Supervisora Patricia García está al tanto de lo ocurrido en la escuela y la policía tiene una copia de la llave del portón para ingresar al establecimiento cuando hacen sus recorridas.

Piden la suspensión de las clases

Pidieron la suspensión de las clases hasta tanto se hagan los arreglos necesarios en los baños donde además tampoco cuentan con agua. Hay docentes enfermos, con cistitis, con infección urinarias.

Por su parte uno de los padres cuyos hijos concurren al establecimiento se quejó no solo por la falta de infraestructura sino también por los constantes robos. “NO sirve de nada que los chicos vayan dos horas a la escuela, que van a aprender en dos horas nada, tampoco se puede quedar mucho más tiempo porque no hay baños”, dijo Ricardo Sánchez quien manda a sus hijos a dicho establecimiento.