Sáenz Peña fue sede de la final del campeonato provincial Blitz de la Liga Chaqueña de Ajedrez

En Casa de Cultura Municipal, se jugó la instancia final del Campeonato Provincial de Ajedrez que tuviera inicio en el mes de febrero y que reuniera participantes de más de 30 ciudades y pueblos del Chaco, llegando a la etapa final los mejores clasificados de las distintas categorías quienes obtuvieron su pasaje a la Gran Final luego de disputarse más de 2400 partidas.

La Gran Final del Campeonato Provincial Blitz 2023 y el Torneo Provincial Juvenil Copa Ciudad de Sáenz Peña fue organizado en ésta oportunidad por la Liga Chaqueña de Ajedrez en coordinación la Secretaría de Desarrollo Humano y Deportes de la Municipalidad de Sáenz Peña, la Asociación Club Atlético Abogados Unidos, el Círculo de Ajedrez de Barranqueras, el Club Alfil 33 de Sáenz Peña, la Academia Roberto Grau de General San Martín y la Comunidad de Ajedrez Enroque Largo, con la colaboración de la Fundación el Buen Pastor.

El campeonato Provincial Blitz 2023, finalmente consagró Campeón a Darío Aznar representante del club Alfil 33 de Sáenz Peña, siendo subcampeón Fabian Varga en representación del Círculo de Ajedrez de Barranqueras y completando el podio Javier Sosa del Club Progreso de Resistencia. De la categoría Sub 2100 resultó en primer lugar Federico Medina, seguido por Fernando Villordo ambos de Resistencia y completando el podio por Miguel González de la ciudad de Las Breñas. La categoría Sub 1900 resultó en primer lugar Juan Cruz Bengler de Resistencia, seguido por Malena Medina de Sáenz Peña y Emanuel Ramírez de Barranqueras. Y finalmente la categoría Sub 1700 resultó primera Eugenia Pamies de Las Palmas, seguido por Diego Rafel de Coronel Du Graty y completando el podio final Diego Lozicki de la ciudad de Juan José Castelli.

Asimismo, se realizó la primera edición del Torneo Provincial Juvenil de Ajedrez, copa Ciudad de Sáenz Peña, el cual consagró como campeón a Luciano Fogar, seguido en las principales posiciones por Máximo Domínguez (mejor Sub 14) y Facundo Garcete. Cabe señalar que el certamen juvenil estuvo subdividido en 5 categorías:

Sub 08: 1) Rodriguez Benjamin, 2) Parayre Joaquín, 3) Parayre Benicio;

Sub 10: 1) Garcia Thiago, 2) Machin Juan 3) Molina Ludmila;

Sub 12: 1) Rodriguez Alexis, 2) Godoy Danilo, 3) Koval Leonel;

Sub 14: 1) Dominguez Maximo, 2) Baez Aron, 3) Cacerez Dilan;

Sub 16: 1) Fogar Luciano, 2) Garcete Facundo, 3) Garassai Lautaro

Cabe mencionar que desde el municipio a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Deportes se aportó la sede, los premios, el refrigerio y la logística general del certamen.