Sáenz Peña: analizan reducir la carga impositiva a comerciantes

El intendente de Sáenz Peña, Bruno Cipolini, recibió al presidente de la Cámara de Comercio de esa localidad, Gregorio Trabalón, para avanzar en una propuesta de alivio fiscal destinada a comerciantes de la ciudad, con eje en la revisión de tributos municipales.

Durante el encuentro, los representantes del sector comercial expusieron su preocupación por la carga impositiva, en especial por la tasa de publicidad y propaganda, que hoy incide en los costos de los negocios locales. Señalaron que ese tributo fue pensado originalmente para empresas de alcance nacional, lo que abre el debate sobre su aplicación actual.

En ese marco, ambas partes coincidieron en la necesidad de revisar el esquema vigente y avanzar en una adecuación que contemple la realidad de los comercios de la ciudad, sin dejar de lado criterios de equidad tributaria.

Además, se abordaron otros temas vinculados a la actividad económica, entre ellos el avance de las obras del sistema cloacal y su impacto en distintas zonas comerciales. Se analizó la importancia de coordinar trabajos para reducir las complicaciones que generan estas intervenciones en el funcionamiento cotidiano de los negocios.

De la reunión también participaron el secretario Legal y Técnico, Julio García, y el secretario de Desarrollo Local, Martín Sobol, quienes aportaron detalles técnicos sobre los temas tratados.