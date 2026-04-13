El Sauzalito avanzó en el torneo interprovincial “Línea Férrea” tras una ajustada definición por penales

La selección de El Sauzalito consiguió una valiosa victoria en el torneo interprovincial “Línea Férrea”, una competencia que reúne equipos de Formosa, Chaco y Salta, organizada por el municipio de Pozo de Maza.

El conjunto chaqueño igualó 2 a 2 en el tiempo reglamentario frente a Los Blancos, de Salta, con dos goles de Erick Anríquez. Tras un tiempo suplementario sin modificaciones en el marcador, el pase a la siguiente instancia se definió desde el punto penal, donde El Sauzalito se impuso por 6 a 5.

El equipo está integrado por jugadores de la liga local, lo que refleja el crecimiento del fútbol en la comunidad y el compromiso de los deportistas en una competencia de carácter regional.

Desde el municipio destacaron el acompañamiento a la delegación a través de la Secretaría de Deportes, que brindó apoyo logístico, incluyendo transporte y cobertura de gastos, con el objetivo de promover el desarrollo deportivo y la inclusión social de los jóvenes.

Asimismo, se resaltó la labor del director técnico Fabián Aranda, cuya conducción fue clave para el desempeño del equipo en el torneo.

La victoria representa un nuevo impulso para el deporte local y fortalece la presencia de El Sauzalito en el ámbito interprovincial.