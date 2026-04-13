Crimen en un cumpleaños: el acusado de asesinato aseguró que actuó en «defensa propia y que habló con Dios»

«Desde el fondo del alma le pido mil disculpas a la familia«, expresó Escalante, quien sostuvo que el hecho ocurrió en el marco de una situación violenta que se desató durante el festejo de su cumpleaños. Según relató, todo comenzó con una discusión entre la víctima y su madre, en la que habría existido una situación confusa que lo llevó a intervenir.

De acuerdo a su testimonio, tras intentar retirar al hombre del lugar, se produjo un intercambio verbal que derivó en un golpe. «Le pegué una piña, cae y sale corriendo«, señaló. Minutos después, siempre según su versión, el hombre regresó y lo atacó con un arma blanca. «Me encaja un puntazo… en ese momento me pongo ciego«, afirmó.

Escalante indicó que, tras resultar herido, tomó un arma de fuego que le habrían entregado terceros y disparó «en defensa propia «. «Fue un segundo, perdí la noción«, agregó, al tiempo que remarcó que nunca antes había utilizado armas y que «es mentira que llegó a los tiros».

El acusado manifestó estar «totalmente arrepentido» por lo sucedido y aseguró que su vida «también se terminó» tras el hecho. «Tengo hijos», expresó, visiblemente afectado en su declaración.

En ese sentido, confirmó que se presentará ante las autoridades: «A las 7 de la mañana prometo estar en Investigaciones junto con mi abogado«, afirmó.

La causa continúa en etapa de investigación y se espera que la Justicia determine las circunstancias del hecho a partir de las pruebas y testimonios recolectados. Mientras tanto, el caso genera conmoción y abre interrogantes sobre lo ocurrido en esa noche que terminó en tragedia.