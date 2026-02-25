Sáenz Peña abre inscripciones 2026 para talleres culturales gratuitos

La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, a través de la Secretaría de Cultura y Educación Ciudadana, informó que el próximo martes 24 de febrero se llevarán a cabo las inscripciones para las clases gratuitas que se dictan en la Casa de Cultura.

La jornada se desarrollará en dos turnos: de 9 a 11 horas y de 18 a 20 horas. Como único requisito, los interesados deberán presentar fotocopia del DNI.

Formación artística para todas las edades

Las propuestas corresponden a la Escuela Municipal de Folclore Menoldo Díaz y a la Escuela de Música Danza y Teatro Emilio Fabre, espacios de formación artística destinados a niños, jóvenes y adultos.

Las actividades están abiertas a partir de los 4 años, sin límite de edad, y son totalmente gratuitas, con el objetivo de garantizar el acceso a la cultura y promover la formación artística en la comunidad.

Desde el área de Cultura invitaron a los vecinos a acercarse y participar de este nuevo ciclo 2026.