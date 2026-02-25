Concepción del Bermejo avanza con la refacción del Registro Civil

La Municipalidad de Concepción del Bermejo dio un paso clave para concretar la esperada refacción del edificio del Registro Civil local.

Durante la jornada, el equipo técnico y de infraestructura del Ministerio de Gobierno visitó la localidad y mantuvo una reunión de trabajo con autoridades municipales. Posteriormente, realizaron un recorrido por el edificio con el objetivo de ultimar los detalles necesarios para el inicio de la obra.

Desde el Ejecutivo comunal señalaron que esta intervención permitirá mejorar las condiciones edilicias y optimizar la calidad de atención a los vecinos, fortaleciendo así un servicio esencial para la comunidad.

Las autoridades destacaron además la importancia del trabajo articulado entre el municipio y el Gobierno provincial para avanzar en obras que impactan directamente en el funcionamiento de las instituciones y en la vida cotidiana de los ciudadanos.