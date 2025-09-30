Robo a mano armada en la Ruta 11: una familia fue reducida por delincuentes encapuchados

En la madrugada de este martes, una familia de Resistencia fue víctima de un violento robo a mano armada en su vivienda ubicada a la altura del kilómetro 999 de la Ruta Nacional N° 11.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:30 horas, cuando cuatro sujetos encapuchados y armados irrumpieron en el domicilio del ciudadano Ramón Ibarra . Según denunció la víctima, los delincuentes forzaron la puerta de ingreso y sorprendieron a la familia mientras dormía.

Los asaltantes actuaron con extrema violencia: redujeron a Ibarra, a su esposa y a su hija, a quienes ataron de manos, mientras uno de ellos mantenía a las mujeres bajo amenaza. Posteriormente, sustrajeron una suma de aproximadamente 6.800.000 pesos en efectivo, además de anillos y collares de oro, teléfonos celulares de alta gama —entre ellos dos Redmi 13 Pro , un iPhone 16 Pro Max c y un Samsung S20 , además de un DVR y un módem WiFi.

Tras cometer el ilícito, los delincuentes se dieron a la fuga en un automóvil de color gris oscuro, cuya marca y modelo aún no fueron identificados.

En el lugar intervino personal de la Comisaría 14ª de Resistencia, junto al supervisor de Zona II, comisario inspector Walter Román, y los oficiales a cargo del procedimiento, quienes confirmaron la veracidad del hecho y dieron inicio a las actuaciones correspondientes en la causa caratulada como “Supuesto Robo a Mano Armada”.

La Policía continúa con las investigaciones para dar con los autores del hecho, que se suma a una serie de episodios delictivos de similares características en la región.